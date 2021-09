Melissa Klug y Jesús Barco: aumentan los rumores de embarazo de empresaria

Melissa Klug continúa siendo tendencia en el ámbito nacional luego de ser sorprendida por su novio Jesús Barco en una reunión familiar en la que decidieron dar un paso más. En esta ocasión, los rumores de la llegada de un sexto hijo continúan vigentes y no solo por las interpretaciones de terceros, sino por las declaraciones de la misma pareja.

Melissa Klug revela que no es ajena a la idea de tener un hijo más. Foto: Instagram de Melissa Klug

Melissa Klug no ha negado nunca que le gustaría muchísimo volver a ser mamá y, al mismo tiempo, la lluvia de críticas no ha dejado de llegar. Esto debido a que el futbolista Jesús Barco es 13 años menor que la expareja de Jefferson Farfán. No obstante, hasta el momento no esta claro si estarían realizándose tratamientos para tener un hijo o ya estarían esperando el primer hijo de la pareja de novios.

En los últimos días, las indirectas han estado más presentes que nunca. Todo a raíz de un par de publicaciones de Melissa Klug en donde reconoce las ganas de tener un nuevo pequeño y envía un extraño mensaje haciendo alusión a tener seis hijos.

Hace unos días, la empresaria Melissa Klug abrió un casillero de preguntas en Instagram para que sus fanáticos pueden consultarle cualquier duda. Un par de curiosos le preguntaron lo que mucho quieren saber. Lo primero fue si le gustaría ser mamá otra vez, lo que tuvo una respuesta concisa: “Sí, me gustaría” de parte de la novia de Jesús Barco. La segunda no fue una consulta, sino que le escribieron “Melissa, mi diosa, toda una mamá guerrera!” y ella no dudó en afirmar: “Siempre mamá gallina x6″.

Lo que llamó la atención fue el número que escribió Melissa Klug, seis, en referencia a sus hijos; ya que, como se conoce, solo tiene cinco descendientes hasta el momento. Si bien no hay nada certero hasta el momento, lo único seguro que se sabe es que la pareja tiene muchas ganas de agrandar la familia sin importar la opinión de terceros.