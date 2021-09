María Fe Saldaña confirma embarazo y deja entrever presunta separación de Josimar

Maria Fe Saldaña, conocida pareja del cantante de salsa Josimar, ha sorprendido a más de uno luego de la reciente publicación que ha hecho en su cuenta de Facebook. Tras los rumores sobre el embarazo de la joven de 20 años, esta ha confirmado que, efectivamente, será madre de una niña.

“Yo siempre soñé con mi hermosa bebé para que me acompañe y seamos las mejores amigas para siempre. Hoy Dios me dio la bendición de ser mamá, estoy agradecida, emocionada, tengo muchísimos sentimientos encontrados”, reza la publicación de Saldaña.

La joven madre le dedicó un extenso texto a su hija, a quien prometió darle todo su amor y protección.

“Hija de mi vida, te amo mucho, perdóname si a veces no fui una mamá fuerte y tuvimos caídas, pero quiero que sepas que todo lo que haga desde hoy será solo para ti (...). Eres la persona que me da fuerzas y me ayuda a seguir adelante de todas las adversidades que se presentan”, añadió.

Saldaña también dejó entrever en su publicación que ya no mantiene una relación sentimental con Josimar, quien fue ampayado en Estados Unidos junto a otras mujeres, razón por la cual la joven eliminó todas sus fotografías con el salsero.

“De hoy en adelante solo seremos tú y yo, prometo darte lo mejor de mí y nunca en mi vida dejarte sola porque eres el tesoro más preciado que Dios pudo darme, te defenderé de todos y jamás nadie nos derrumbará (...). Solo nosotros sabemos lo fuertes y valientes que somos. Te amo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón”, sostuvo María Fe.

Asimismo adelantó el que parecería ser el nombre de su futura hija y la cuarta bebé de Josimar. “Te espero con tantas ansias para poder ser felices. Mi niña bonita, Jeilani”, finalizó.