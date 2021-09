Lady Guillén se quiebra al recordar la muerte de su madre tras dos días de conocer su embarazo

La segunda temporada de Reinas del show viene dejando emocionantes momentos protagonizados por sus participantes, quienes además de mostrar lo mejor de su talento en la pista de baile, comparten con el público las experiencias más difíciles de sus historias de vida. Este sábado 25 de septiembre, Lady Guillén se conmovió hasta las lágrimas al recordar el deceso de su madre hace tres años.

Tras bailar al ritmo de “Tabaco y ron”, Lady Guillén conversó con Gisela Valcárcel acerca de su vida en familia y la maternidad. La exconductora de Tengo algo que decirte no pudo evitar las lágrimas al hablar sobre su embarazo, pues dos días después de enterarse que tendría un bebé, su madre falleció .

“Ella nunca había subido a un avión en su vida, la llevé antes de que fallezca, yo creo que Dios todo lo tiene en su momento. Cuando llegamos a México el huayco le destruyó toda su casa en el norte, perdió todo lo que había construido durante 50 años”, contó la exbailarina.

Lady Guillén fue consultada por Gisela Valcárcel sobre su vida sentimental y reveló que la relación con su pareja va mejor que nunca. Foto: captura América TV

“La tuve que llevar conmigo y a los meses se me enferma, conocí a Christian (su esposo), me enteré que estaba embarazada, le dije ‘mamá estoy embarazada y se va llamar como tú’ y a los dos días se me va”, continuó entre lágrimas.

“Le dije un lunes y mi mamá falleció un jueves, se fue sabiendo que estaba embarazada y en honor a ella, que está en el cielo, mi hija se llama Victoria”, añadió.