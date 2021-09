Lady Guillén no pudo contra Melissa Paredes y fue la primera eliminada de Reinas del show

La cuarta gala de Reinas del show dejó emocionantes momentos protagonizados por las concursantes que luchan gala a gala por llegar a la gran final. La expresentadora de televisión Lady Guillén no pudo contra los votos que obtuvo Melissa Paredes, por lo que se convirtió en la primera eliminada del reality y se despidió del programa con emotivas palabras.

“Estoy muy agradecida por la oportunidad, han sido cuatro semanas, cuatro galas impresionantes, he aprendido a conocerlas a todas. Somos intensas acá porque estamos en competencia, he aprendido a conocer las historias de cada una de ellas”, dijo en un primer momento.

“Como lo has dicho muchas veces, la que se lleva la copa y la corona de esta competencia se llevará también el ser reina de su propia historia y llevará las historias de las nueve que no estuvieron con ella en el momento. Nos representará con la corona y con la copa”, añadió.

Lady Guillén es eliminada de Reinas del show. Foto: captura de América TV

Además, Lady Guillén sorprendió a Gisela Valcárcel con una confesión personal acerca de lo que ella representa en su vida . “Desde la primera vez que estuviste reunida con nosotras, déjame decirte que hablaste algo muy claro, como por ejemplo el tener un referente en la vida para seguir creciendo”, señaló conmovida.

“La vida y Dios me dieron la bendición de ser conductora y tener un formato maravilloso y un canal, un formato que me abrió las puertas, conocí mucha gente amiga que me enseñó, me formó. Yo decía que quiero ser como tú, eres mi referente para seguir creciendo como conductora y como empresaria”, finalizó la exconductora del desaparecido programa Tengo algo que decirte.