Lady Guillén molesta con Edson Dávila por perder con él en Reinas del show: “Me saló todo”

Lady Guillén tuvo como refuerzo a Edson Dávila ‘Giselo’ en la cuarta gala de Reinas del show el último sábado 25 de setiembre. La exconductora de Tengo algo que decirte se enfrentó en un duelo de baile con la presentadora de América Hoy Melissa Paredes, luego de que ambas fueran enviadas a sentencia la semana pasada.

Sin embargo, la activista no pudo vencer a la ex chica reality, y se convirtió en la nueva eliminada del concurso. En declaraciones a la prensa, lamentó haber tenido como acompañante al bailarín y lo señaló de ser el principal responsable de que ella pierda.

“¿ Me saló? Después de lo que ha pasado lo estoy pensando. Me saló Edson y creo que la próxima vez ya no le voy a contestar la llamada, por algo no quería contestar la llamada, me saló todo”, manifestó la comunicadora.

Ambos se lucieron en la pista de Reinas del show 2 a ritmo de “Tabaco y ron”. Sin embargo, pese a lograr un buen puntaje, no pudieron superar a Melissa Paredes.

Lady Guillén protagonizó los momentos más emotivos de la cuarta gala de Reinas del show. Foto: captura de América TV

Lady Guillén agradece apoyo de Gisela Valcárcel

En otro momento de su discurso, Lady Guillén agradeció a Gisela Valcárcel por la sorpresa que le hicieron, al tener la visita de su hija y esposo. “El haber tenido un momento para mí es bonito, el haber estado durante cuatro galas ha sido un privilegio, fue un lujo haber estado en el escenario”, dijo.

“La verdad de todo lo que ha pasado el día de hoy ha sido nuevo. Estoy agradecida y siempre estaré agradecida con las cosas regulares, buenas o malas porque de todo se aprende. Aquí aprendí a conocer nueve chicas y cada una con su historia, con eso me quedo. Estoy feliz porque hice amigas. Me hubiera gustado quedarme, pero esta es una competencia y las competencias son así”, agregó.