Kunno se hace viral por video de Tiktok ‘asistiendo’ a concierto de Harry Styles

Kunno se ha convertido en uno de los creadores de contenido más famosos en todo el mundo, gracias a sus videos de coreografías en Tiktok. En los últimos días, el popular tiktoker ha dado de qué hablar por un video viral en redes sociales donde aparentemente aparece en un concierto del cantante y compositor británico Harry Styles.

En las imágenes en cuestión, el exintegrante de One Direction parece notar la presencia del influencer y tener una curiosa reacción de sorpresa. Este es uno de los detalles del clip que más ha llamado la atención de los cibernautas.

Sin embargo, ahora se ha descubierto que el presunto video de Kunno en el concierto de Harry Styles está editado. Lo cierto es que la grabación del tiktoker bailando corresponde a la vez que asistió al show de Karol G cuando la reguetonera realizó el Bichota Tour.

El nombre del influencer no deja de sonar fuerte en el mundo del espectáculo. Hace tan solo unos días, Kunno asistió a la pasarela del New York Fashion Week y generó polémica en redes sociales, pues muchos no estuvieron de acuerdo con su participación.

Kunno sorprende al unirse a Guerreros México

Hace poco más de una semana, Kunno sorprendió al entrar a Guerreros México para unirse al equipo de Los Leones, liderado por el peruano Nicola Porcella.

“No sé en qué lío me metí, pero me metí. Y pues león porque el tatuaje... ¡qué emoción!, pues seguimos, a ver cuántas uñas se nos despostillan en el evento”, acotó el influencer al ser consultado por su participación en el programa.