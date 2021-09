Solana Costa muestra con orgullo su corona de Miss Teen Mundial 2021 en Instagram

Solana Costa fue coronada el sábado 25 de setiembre como la Miss Teen Mundial 2021, a sus 15 años, en un evento realizado en El Salvador. La joven se impuso ante otras representantes latinoamericanas en el certamen internacional y, tal como lo había prometido, alcanzó el primer lugar. A través de sus redes sociales, la adolescente compartió un mensaje y mostró el trofeo que recibió. Así también, lució la corona que llevaba puesta sobre su cabeza.

“Ayer fue una noche que jamás olvidaré, poder ser la nueva Miss Teen Mundial. Es un honor y responsabilidad inmensa ser el ejemplo de tantos niños y poder colaborar con los demás ”, expresó la modelo.

“Ese es el verdadero propósito de una reina y en eso me esmeraré. Se viene un año de arduo trabajo”, agregó Solana Costa.

En otra línea de su extenso mensaje agradeció el apoyo que recibió por parte de la organización del Miss Perú, así como de maquilladores, diseñadores de vestuario, misólogos y sus seguidores.

“(Gracias) a Dios y mi familia por ser mi apoyo incondicional, que no me dejaban rendirme y que me hicieron dar lo mejor de mí. Esta corona es para ustedes, los quiero mucho”, agregó.

Solana Costa feliz por ser la nueva Miss Teen Mundial. Foto: captura/Instagram

Jessica Newton felicita a Solana Costa por reconocimiento

La organizadora de Miss Perú, Jessica Newton, utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a Solana Costa luego de ganar el Miss Teen Mundial.

“Bravo, Solana Costa. Promesa cumplida, reina. Así se lleva la banda de Perú. (...) Qué alegría amanecer llorando de emoción”, escribió la exreina de belleza.