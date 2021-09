Indignación por comentario de Andrés Hurtado: “Los pobres nos preocupamos en qué vamos a comer, no en qué vamos a estudiar”

Hace unas semanas, Andrés Hurtado anunció que firmó contrato con TV Azteca, una de las cadenas televisivas más importantes de México, y sorprendió a sus miles de seguidores. Ahora, el conductor de Porque hoy es sábado con Andrés ha vuelto a dar de qué hablar, pero no por alguna buena nueva, sino por haber emitido un comentario clasista en plena transmisión de su programa.

El polémico presentador, quien se encuentra casado con La India, pronunció las controversiales palabras al recordar que durante su infancia él también vivió en la pobreza, por lo que debió afrontar duros momentos.

“Yo siempre digo: ‘¿Por qué yo no estudié? ¿Por qué solo estudié hasta quinto de primaria?’ Obvio, porque era pobre, entonces tenía que preocuparme por comer, no en estudiar. Los pobres nos preocupamos en qué vamos a comer, no en qué vamos a estudiar”, manifestó.

Andrés Hurtado conduce todos los sábados un programa en Panamericana.

A raíz de este comentario clasista, Andrés Hurtado, padre de Gennesis y Josetty Hurtado, generó indignación y recibió duras críticas en las redes sociales.

“Está equivocado este ‘señor’ y yo le digo que más bien él es quien se aprovecha o burla de los pobres”, “¡Ay, señor! Entonces estudio dejando de comer para luego pagarme el hospital de la gran gastritis que tendría. Lo que usted debe decir es que el estado debe darnos educación” y “Nos preocupamos en estudiar y comer, también son necesidades fundamentales de cada ser humano”, fueron solo algunos de los comentarios que publicaron los usuarios en Twitter y Facebook.

Andrés Hurtado se muestra junto a La India y su exesposa

Andrés Hurtado se dejó fotografiar junto a La India y su exesposa en una imagen que compartió su hija Josetty Hurtado en Instagram.

“Esto el país no podría creerlo. India es mi esposa y ahí está Marilú, la madre de Josetty y Génesis, pero ella aceptó, mi familia aceptó nuestro matrimonio”, escribió el presentador en los comentarios de dicha publicación.