Gabriela Herrera sobre romances con futbolistas: “No van conmigo, no tienen muy buena fama”

A sus cortos 20 años, Gabriela Herrera se ha convertido en una de las mejores participantes del reality Reinas del show gracias a su talento y perseverancia por dar lo mejor de sí en la pista de baile. Además, la joven ha participado en otros programas concurso, como Combate y Esto es guerra. La bailarina aseguró que prefiere concentrarse en su ascendente carrera en el mundo artístico y descartar las relaciones sentimentales.

Recientemente, Gabriela Herrera reveló que suele recibir invitaciones a viajes de parte de conocidos futbolistas del país.

“Una vez hablé con uno de ellos porque un amigo de él estaba en el canal y me preguntó si podía saludar a su amigo por videollamada. Cuando me lo pasó me di cuenta de que era un futbolista de la selección peruana. También desde otros países empezaron a escribirme por el Instagram, pero ni les respondo”, contó la influencer, en entrevista con Trome.

Gabriela Herrera expresó que desea ser conocida por su talento y no por protagonizar ampays. Foto: Reinas del show

Al igual que otras chicas de la farándula, Gabriela Herrera aseguró que también recibe mensajes por medio de Instagram. “Eso nunca falta. Me han hecho propuestas para llevarme de viaje. Me han mandado (invitación) para ir a San Andrés, a Estados Unidos, Colombia, y yo ¡¿qué?! No, gracias por la invitación, pero next”, contó.

La ex chica reality prefiere no interactuar con futbolistas y fue tajante al responder que no estaría con alguno de ellos. “No, no van conmigo, la verdad. Además, no tienen muy buena fama”, sentenció.