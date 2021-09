Gabriela Herrera responde a Magaly por criticar su carrera: “Hago lo que amo sin ayuditas ni padrinos”

Gabriela Herrera no se quedó cayada tras la emisión de un informe acerca de su carrera artística en el espacio Magaly TV, la firme, donde se aseguró que a pesar de los años que lleva participando en programas de televisión, no logra ser “famosa” ni figurar entre los nombres más destacados de la farándula. La joven de 20 años usó sus redes sociales para responder fuerte y claro a Magaly Medina, quien aseguró que la influencer no tiene “carisma”.

“Muchos me han dicho que me quede callada, pero creo que cuando uno tiene la conciencia limpia, lo más justo es responder y me refiero a lo que salió ayer en el programa de la señora Magaly Medina”, inició en sus historias de Instagram, evidentemente indignada.

“Me sorprendió que se tomaran el tiempo de hablar de mí, pues no soy el tipo de personajes que suele satisfacer el morbo de su programa. Su reportera dijo que paso desapercibida, qué lástima tener que recibir ese tipo de comentarios, cuando lo único que he hecho es trabajar desde niña para tener una carrera limpia y dar paso a par sin necesidad de escándalos, pero al parecer eso no es suficiente”, continuó.

Gabriela Herrera. (Foto: El gran show/ Instagram)

La excombatiente aseguró que trabaja desde niña y estudió varias disciplinas artísticas para no ser juzgada como improvisada. La mayor molestia de la bailarina fueron las críticas hacia su trabajo en el reality Reinas del show. “Dieron a entender que me llamaron para ser un relleno”, acotó.

Por otro lado, Gabriela Herrera recordó el altercado que tuvo con Samahara Lobatón en 2017 , cuando ambas pertenecían al desaparecido programa Combate. “Es una de las pocas cosas de las que me arrepiento, lamentablemente se nos escapó de las manos a ambas, pero fue simplemente eso, una pelea entre dos chibolas inexpertas, yo tenía 17 años y ella era menor de edad, ninguna supo manejarlo, pero no creo que ese tema sea tan grave como para que se me juzgue”, aseveró.

“Sí, tengo 20 años y no soy famosa, pero a pesar de eso y en base a mucho esfuerzo he logrado llegar a uno de los programas más vistos de la televisión peruana, haciendo lo que más amo sin ayuditas ni padrinos”, sentenció Gabriela Herrera.