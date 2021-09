Diana Sánchez no descarta la posibilidad de volver a Esto es guerra: “Uno nunca sabe”

Diana Sánchez, quien compite cada sábado en la segunda temporada de Reinas del show, se pronunció sobre la posibilidad de volver al reality Esto es guerra. La joven no descartó regresar, pero tampoco confirmó volver a estar en el programa de competencias, del que fue parte hace más de cuatro años.

En conversaciones con un medio local, la modelo respondió algunas interrogantes que miles de fans le hicieron tras retornar a la televisión. “Un poquito complicado, creo que por el momento no le he tenido en mente, no lo he planeado. Hace un tiempo me encontré con gente de la producción ... Me encantaría encontrarme con mis compañeros, pero no sé si en competencia”, señaló.

“No está en mis planes, pero uno nunca sabe... Me gustaría estar feliz, queremos estar tranquilos y felices, tratar de estar con nuestras familias, por eso vinimos al Perú”, agregó a El Popular.

Así también, habló del accidente que sufrió Elías Montalvo y la polémica que se armó en torno a la seguridad y continuidad de Esto es guerra por las pantallas de América TV.

“Bueno, yo creo que las personas que trabajan en televisión, sea reality o cualquier medio... Los chicos reality son como cualquier ser humano, estamos trabajando... Creo que en vez de tener haters deberíamos tener esa sensación de sentirnos orgullosos de salir adelante”, dijo Diana.

Diana Sánchez promete sorprender al público y jurados en la próxima gala de Reinas del show. Foto: Reinas del show / Instagram

Diana Sánchez revela que fue asaltada a mano armada

Durante la cuarta gala de Reinas del show, Diana Sánchez recordó los momentos que vivió al ser asaltada hace unos días. He tenido una semana muy complicada”, expresó la joven.

“En vez de sentirme respaldada (por la Policía), me sentí más asustada; en realidad, no son las cosas de valor lo que nos roban, nos roban nuestra tranquilidad, nuestra paz. Me han robado sentirme segura. Agradezco a Dios que no me pasó nada. Para mí, esta segunda oportunidad que ha pasado, ha colmado mis sentidos”, agregó.