Daniela Darcourt al descubrir que participante de La voz senior tiene 10 hijos: “¡No me dijiste!”

La voz senior emitió este sábado 25 de septiembre una nueva ronda de batallas. En esta oportunidad, César Ballena y Alfredo Minaya , integrantes del equipo de Daniela Darcourt, protagonizaron uno de los enfrentamientos más reñidos, pero solo uno de ellos pudo avanzar a la siguiente etapa de la competencia. Al final de este choque, se vivió un divertido momento que dejó impactados a los cinco entrenadores, pero especialmente a la salsera.

El primer participante subió al escenario para interpretar el tema “Tísico”, de los Embajadores criollos; mientras que su compañero puso a gozar a todos en el set con la cumbia “El muñeco de la ciudad”. Ambos recibieron halagadoras palabras de Eva Ayllón, Tony Succar y el dúo Pimpinela, pero entonces llegó la hora de elegir a un ganador.

La voz senior: Batalla de César Ballena y Alfredo Minaya. Foto: captura La voz senior / Latina

Tras escuchar las presentaciones de sus dos pupilos en La voz senior, Daniela Darcourt le dio la victoria a César Ballena, quien le dedicó su triunfo “A mis 10 hijos”. Ante esta impactante revelación, los coaches del programa quedaron sin palabras. Por su parte, la intérprete de “Probablemente” extendió los brazos y grandemente sorprendida comentó “¡No me dijiste! Eso no me dijo” .

Luego de ello, el competidor, a pedido de Cristian Rivero, empezó a nombrar con orgullo a cada uno de sus hijos (5 varones y 5 mujeres).

Pimpinela trolea a Daniela Darcourt en La voz senior

Los integrantes del dúo Pimpinela trolearon a Daniela Darcourt en La voz senior cuando la salsera les pidió que cantaran en vivo el tema “Dímelo delante de ella”.

“Yo quiero que me concedan el privilegio de poder escucharlos en vivo y en directo así de cerquita (la canción) ‘Dímelo de delante de ella’, por favor”, comentó Daniela. Al escuchar esto, Joaquín Galán le respondió “Pero mañana ¿te parece?”, dijo por su parte Joaquín Galán”, mientras Lucía, entre risas, añadió “Sí, ya es tarde porque me tengo que ir“.