Yahaira Plasencia responde sobre su situación sentimental: “Prefiero priorizar mi carrera”

Yahaira Plasencia llamó la atención de la prensa nacional al ser captada junto a Nesty en una discoteca. Luego de ello, la cantante decidió aclarar que está soltera y que se encuentra disfrutando de esa etapa. A través de sus redes sociales, la interprete de “Y le dije no” mencionó que, por el momento, solo se encuentra enfocada en su carrera.

Yahaira Plasencia uso su cuenta de Instagram para responder diversas preguntas de sus seguidores. En varias historias, la artista peruana aclara que no está interesada en tener una relación sentimental.

“¿Te gusta alguna persona en este momento?” le preguntó uno de sus más dos millones de fans. “ Quizás, pero prefiero priorizar mis proyectos, mi carrera, a parte esta etapa de mi soltería me gusta mucho ”, respondió.

En otra de las historias, otro seguidor le consultó: “¿Yahaira no crees en que se pueda llevar a la par tu carrera y una relación?”. “No lo sé, Rick. Quizás sí me enamoro, pero como eso no va a pasar (con el tiempo me volví un poco fría). Estoy muy bien así” , añadió la cantante.

Además, Yahaira Plasencia también aprovechó la plataforma para mencionar que Sergio George le dio importante enseñanzas. “Perseverancia, paciencia, disciplina y entender este negocio”, detalló.

Yahaira Plasencia sorprende con challenge “In da getto” de J Balvin

La cantante nacional Yahaira Plasencia se sumó al famoso challenge “In da getto” de J Balvin, el cual está causando furor en TikTok. La interprete de “Cobarde” bailó en un supermercado, pero lo que llamó la atención de los usuarios, fue la actitud de la madre de la artista, pues intentó pasar desapercibida al huir rápidamente de la toma.