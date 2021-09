Reinas del show: Lady Guillén es sorprendida por su pequeña hija en el programa

Este sábado 25 de septiembre, en una nueva gala del programa Reinas del show, se evidenciaron momentos muy cálidos y emotivos. Diana Sánchez recordó el robo a mano armada que sufrió durante la semana, Vania Bludau se frustró luego de olvidarse parte de su coreografía y Lady Guillén rememoró a su madre y contó anécdotas que vivió junto con ella antes de que partiera, hace tres años.

Fueron una serie de emociones que rebasaron a Lady, quien no pudo evitar llorar de nostalgia al recordar a su querida madre. Asimismo, la exconductora de Tengo algo que decirte reveló que su progenitora falleció dos meses después de que ella le diera la noticia de su embarazo.

Acto seguido, Gisela anunció la entrada de Victoria, hija de Lady Guillén, al escenario. Lady abrazó fuertemente a su hija, muy emocionada por la sorpresa.