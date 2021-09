Reinas del show: Diana Sánchez se quiebra al recordar el asalto que sufrió durante la semana

La bailarina Diana Sánchez recordó que durante la semana fue encañonada junto a su pareja de baile cuando se encontraba dentro de su auto, de camino a la casa del joven. La conductora de Reinas del show, Gisela Valcárcel, no dudó en abordar el tema y preguntar a la participante sobre lo sucedido.

“Para mí es muy difícil, he tenido una semana muy complicada”, dijo Diana, entre lágrimas, evidenciando su frustración al recordar la terrible experiencia.

“En vez de sentirme respaldada (por la Policía), me sentí más asustada; e n realidad no son las cosas de valor lo que nos roban, nos roban nuestra tranquilidad, nuestra paz . Me han robado sentirme segura. Agradezco a Dios que no me pasó nada. Para mí, esta segunda oportunidad que ha pasado, ha colmado mis sentidos ” agregó.

“Asaltan todos los días y en nuestro país seguimos sin hacer nada” mencionó Gisela con indignación.

Por su parte, las jurados Morella Petrozi y Tilsa Lozano no dudaron en expresar su apoyo a la ex chica reality. La modelo también recordó un episodio similar y aprovechó el momento para contarlo.

“A mí, tú sabes que hace menos de dos años se metieron a mi casa con mis hijos ahí y nos ‘vaciaron’ la casa. Ni siquiera en tu propia casa puedes estar tranquilo”, manifestó la influencer.

