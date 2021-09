¿Quién es Steve Jordan? conoce al músico que reemplazará a Charlie Watts en Rolling Stones

Steve Jordan se integra a los Rolling Stones este fin de semana para la gira No filter. El músico reemplazará a Charlie Watts, quien falleció a finales de agosto con 80 años. Su participación en el tour se había confirmado previo a la muerte de Watts debido a su delicado estado de salud.

La historia de Jordan con los Rolling Stones data de 1986. El baterista reemplazó a Watts en las grabaciones para el disco Dirty work debido a que Charlie sufría problemas de alcoholismo. Tras esta experiencia, Keith Richards lo invitó a formar parte de su proyecto solista, X-Pensive winos.

Steve Jordan es reconocido en la comunidad musical como uno de los mejores bateristas del mundo . Ha trabajado con músicos como Stevie Wonder, Bob Dylan, Andrés Calamaro y Bruce Springsteen. Además, es miembro fundador de la banda John Mayer Trio, con el famoso cantante y el bajista Pino Palladino. También tiene un Grammy como mejor productor del álbum Take your shoes off, y ha sido nominado más de una vez a los premios.

Steve Jordan sumándose a los Rolling Stone

Semanas antes de que Watts falleciera, la banda ya había confirmado la participación de Jordan en las trece fechas confirmadas para el tour. 19 días antes de la muerte de Charlie Jordan comentó lo honrado que estaba por suplirlo en un comunicado.

“Es un honor absoluto y un privilegio ser ser suplente de Charlie y no veo la hora de ensayar con Mick, Keith y Ronnie. Nadie estará más feliz que yo de ceder mi asiento en el elevador de batería tan pronto como Charlie me diga que está bien para retomar”, escribió Jordan.

El baterista también compartió una foto con Watts en la cuenta de Instagram Jayvee Records. Además, le deseó un feliz cumpleaños a su “hermano” el 2 de junio.

Jordan le deseó un feliz cumpleaños a Watts por Instagram. Foto: captura de Instagram/Jayveerecords

“ Charlie lo había elegido como baterista en 1978 cuando tocaba en Saturday night live y lo recordaba”, comentó Keith Richards sobre Charlie y Steve en sus memorias.

Con un currículum envidiable y una amistad con los demás miembros de la banda, la incorporación de Steve Jordan a los Rolling Stones parece perfecta. La gira No filter dará inicio el domingo 26 de setiembre, en Saint Louis, Missouri, Estados Unidos.

Steve Jordan es considerado uno de los mejores bateristas del mundo

