Pancho Rodríguez revela que Tepha Loza lloraba por reconciliarse con su hermana Melissa

Melissa y Tepha Loza vivieron su tan anhelada reconciliación en el set de Esto es guerra el miércoles 22 de septiembre. Tras aquel evento, Pancho Rodríguez, expareja de la menor de ambas, conversó con el programa Estás en todas e hizo una sorprendente revelación. Según el chileno, Tepha lloró en más de una ocasión pensando en que algún día estaría nuevamente en paz con su hermana.

“Yo sí soy testigo de que Tepha viene esperando este momento no hace días, ni meses, sino años . Yo te voy a contar una infidencia, quizá ni debería pero Tepha ha llorado por su hermana extrañándola . Y los tiempos de Dios son perfectos, ni antes, ni después tenía que ser”, señaló.

Melissa Loza

Pancho Rodríguez, quien protagonizó un apasionado beso con Rosángela Espinoza en La academia de Esto es guerra, señaló que está muy contento de ver unidas a las hermanas Loza, más aún por la felicidad de la familia de ambas.

“Aún no hemos podido hablar (Con Tepha). Me siento muy feliz por Tepha, Melissa, Charlotte, su abuelita. Me imagino la felicidad que sintieron en casa al ver ese abrazo”, manifestó el chileno a las cámaras de Estás en todas.

Tepha Loza pide perdón a Melissa Loza en Esto es guerra

Ante el asombro de sus compañeros en Esto es guerra, Tepha Loza le pidió perdón en vivo a su hermana Melissa por haberle hecho daño en el pasado.

“Decirte desde lo más fondo de mi corazón, desde lo más profundo que te amo con mi vida, que he esperado hace mucho tiempo y si te lo digo acá es porque se dio la oportunidad. No sabía cómo acercarme a ti. Creo que la vida me puso acá de nuevo por algo”, expresó. Al finalizar el discurso, las hermanas Loza se fundieron en un tierno y cálido abrazo que duró varios minutos.

