Monique Pardo pide ayuda a Mick Jagger tras sufrir secuelas por caída en El artista del año

A fines de junio, Monique Pardo aseguró que la producción de Gisela Valcárcel la abandonó tras el accidente que sufrió en El artista del año; sin embargo, meses después, GV Producciones emitió un comunicado de prensa en el que negaron rotundamente las acusaciones. Al encontrarse en medio de esta situación, la exvedette se siente atrapada y, por ello, ha recurrido a pedirle apoyo al cantante Mick Jagger.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la intérprete de “Caramelo” respondió a una publicación del vocalista de los Rolling Stones para narrarle cuál es el drama que atraviesa actualmente. “Mick, ayúdame, caí del escenario. Ayúdame, soy tu Monique Pardo de Perú” , escribió.

Monique Pardo comenta publicación de Mick Jagger. Foto: Monique Pardo/Twitter

Junto a dicho post, la exvedette subió el video del preciso instante de su caída en el set de El artista del año el último sábado 5 de junio.

Hasta el momento, el cantante y compositor británico no ha respondido al llamado de Monique Pardo, quien días atrás confesó que aún no había sido inmunizada contra el coronavirus.

Como se recuerda, en enero del 2020 Monique Pardo participó en El valor de la verdad y reveló que tuvo un encuentro privado con Mick Jagger. Según la exvedette, la reunión se produjo en 1980 en un hotel de Iquitos, cuando el cantante estaba grabando la película Fitzcarraldo.

Monique Pardo elogia a Magaly Medina

Bastante conmovida, Monique Pardo llenó de halagos a Magaly Medina al recordar que la conductora la ayudó en más de una ocasión. Además, confesó que espera que la presentadora la apoye en su denuncia contra la productora de Gisela Valcárcel.

“Su apoyo moral sería muy grande, ella sí ha tenido corazón conmigo. La que todos creen que es un demonio, es un ángel para mí. Ojalá, Magaly, me vas a dar vida, Magaly, no me dejes morir”, expresó a un diario local.