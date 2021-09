Magaly Medina denuncia que estafadores usan su nombre para vender productos

La conductora Magaly Medina hizo una denuncia pública durante la última emisión de su programa Magaly TV, la firme. Aseguró que un grupo de estafadores usan su nombre e imagen para vender productos que supuestamente favorecen la reducción de peso.

La presentadora explicó cómo actúan los farsantes para engañar a los consumidores a través de su página web. En un informe, mostró que incluso utilizan sin permiso el logo del canal ATV y los nombres de algunos especialistas de la salud.

“En el Facebook, está apareciendo una publicidad que conchudamente utiliza mi nombre, el nombre de algunos médicos a los que yo entrevisto en mi canal de YouTube y el logo del ATV. No habla de ninguna pastilla. Sin embargo, me ponen como si yo le preguntara al nutricionista si puede explicarle a nuestros espectadores sobre Idealica”, expresó Magaly Medina.

La conductora los calificó de “estafadores profesionales” por armar toda una campaña de publicidad que jamás existió. Asimismo, mencionó que no ha consumido el producto, que no lo haría y que no lo recomienda.

“Para vender un producto que yo jamás he tomado, nunca he probado, y que mucho menos puedo recomendar, absolutamente (…) No hagan caso, no compren ese producto ”, agregó la figura de televisión.

Esta no es la primera vez que Magaly Medina hace este tipo de denuncia pública. En una anterior ocasión, les pidió a sus seguidores de Instagram que no se dejen engañar por marcas que utilizan su imagen sin autorización.

“Todas esas publicaciones son falsas. Cualquier publicidad que haga, la realizo en mis redes sociales oficiales o en mi programa de televisión”, dijo la conductora de ATV en ese entonces.