Lucy Cabrera estrenará programa de ayuda a mujeres víctimas de violencia

Lucy Cabrera reaparecerá en la pantalla con su programa Lucy al rescate, el cual se emitirá por Viva Tv. La actriz cómica ahora goza de buena salud luego de haberse sometido a una cirugía de by pass gástrico con la que llegó a perder más de 40 kilos de peso.

“Después de mucho esfuerzo por fin haré este sueño realidad, de tener un programa en el que abordaré casos legales y de ayuda social. Vamos ayudar a las mujeres golpeadas y desamparadas. La diferencia con el programa de Andrea Llosa y el que tenía Lady es que soy abogada litigante y conozco los procedimientos, entonces no haremos show. Nuestro programa es distinto, la ayuda social no será regalar cosas, será conseguir trabajo, herramientas para salir adelante, como estudios, operaciones, etc.”, contó la abogada para Trome.

La actriz cómica reveló la fecha de estreno de su programa e incluso ya se encuentran en los ensayos. “El 22 de octubre y ya estamos en los ensayos, tenemos casos realmente que son desgarradores, historias que duelen en el alma. Hay tanto abuso y mucha gente no conoce sus derechos, están ciegos en cuanto a los procedimientos legales y esa será mi función orientarlos, solucionar sus problemas, ayudarlos”, agregó.

Por otro lado, Lucy Cabrera se animó a dar detalles de su nueva figura. “La operación de by pass gástrico que me hice sigue dando sus frutos, perdí más de 40 kilos ahora uso talla de pantalón 28 igual que mi hija, he desempolvado mi ropa que tenía guardada.”, detalló.