Jossmery Toledo sobre expareja de Milena Zárate: “Ha sido compañera de trabajo y hay códigos”

Jossmery Toledo estuvo presente el último viernes 24 de septiembre en el programa Amor y fuego, en donde reveló que Tito Barrera, expareja de Milena Zárate, se había contactado con ella a través de la red social Instagram; sin embargo, no le hizo caso. “Yo no le respondí, a mí que me importa él. Yo solamente le mandé a ustedes para que Milena se entere”, aclaró la expolicía.

La exsuboficial aseguró respetar mucho a Milena Zárate, ya que han sido compañeras de trabajo. “Es que no hay forma. Milena ha sido una compañera de trabajo, pero igual hay códigos. Por las puras no me he operado para irme a Europa ”, declaró la expareja de Jean Deza.

Por otro lado, mostró su incomodidad por la manera en que los medios se refirieron a unos videos compartidos en su cuenta de Instagram, en los cuales se le veía muy indignada por la falta de agua en diversas zonas de San Juan de Lurigancho.

En uno de sus clips, la modelo se pronuncia sobre el corte de agua. “No sé cuántos días no me voy a bañar, estaremos con trapitos secándonos, pero necesitamos agua”, contó muy molesta.

Jossmery Toledo no dejó pasar la oportunidad y se pronunció sobre sus videos compartidos. “Oigan no sé si reír o llorar con esta noticia que me mandó mi amiga. Si Jossmery se baña o no se baña (...) Bueno, para los que quieren saber yo sí me baño, porque yo compro mi agua y me baño, pero no es el hecho”, detalló.