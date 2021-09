Luisito Comunica critica a profesores universitarios en Instagram: “Puede haber dinero donde sea”

Hace unas semanas, Luisito Comunica compró una casa de remate en Venezuela y desató toda una polémica en redes sociales, pues muchos hicieron hincapié en la escasez que afronta dicho país por causa de Nicolás Maduro. Ahora el famoso youtuber, dueño de un restaurante de comida peruana en México, ha vuelto a dar de qué hablar por un video de Instagram donde critica a los profesores universitarios que desmotivan a sus alumnos.

Para hacer esta reflexión, el influencer recordó que cuando él estudiaba la carrera de Ciencias de la Comunicación muchos de sus maestros le decían a él y a sus compañeros que no gozarían de una buena economía en el futuro.

“He estado reflexionando sobre un recuerdo semiamargo que tengo de mis años universitarios. Y este es cómo algunos profesores y profesoras constantemente intentaban desmotivarnos”, señaló Luisito Comunica.

“Yo estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación, y era muy normal que profesores y profesoras en sus clases siempre nos decían: ‘Uy, no. Los que están aquí estudiando la universidad, espero que no estén aquí por el dinero porque no hay. Aquí no hay dinero, chavos. Aquí es trabajar muchísimo y que te reditúen muy poco’”, añadió el youtuber, uno de los creadores de contenido mejor pagados hoy en día.

Al recordar su experiencia, Luisito Comunica, quien días atrás generó polémica por una entrevista con J Balvin, decidió aconsejar a los docentes universitarios a sacar adelante a sus estudiantes de la mejor manera posible.

“Tu trabajo como profesor es motivar, no hacer lo contrario”, expresó. “No importa la carrera que hayas escogido, la profesión que hayas elegido. Todo depende de uno y de cómo ejecutas las cosas. Y por supuesto que puede haber dinero donde sea”, agregó.

