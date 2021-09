Lesly Castillo luce sus últimos días de embarazo y confirma que su bebé nacerá en Estados Unidos

Lesly Castillo atraviesa un buen momento familiar y personal al lado de su esposo Alberto Motta, con quien espera su segunda hija. La famosa modelo compartió con sus miles de seguidores una tierna y lujosa sesión de fotos, en la que no escatimó en gastos para obtener las mejores imágenes del recuerdo.

“Lo he hecho con mucho cariño, los vestuarios no son de aquí, son de otro país, me averigüé quién era la mejor fotógrafa de New Jersey y yo creo que lo importante es que trabajé con gente profesional y espero que les guste”, comentó Lesly Castillo.

La expareja de Mauricio Diez Canseco dará a luz en Estados Unidos en el mes de octubre y reveló los posibles nombres de su engreída . “Estoy todavía en tres nombres. Estoy entre Kendall, Kiara y Evangeline”, señaló en sus historias de Instagram.

Lesly Castillo muestra su avanzado embarazo en redes sociales. Foto: composición/ Instagram

En las instantáneas, la arequipeña luce lujosos vestidos maternos en colores pasteles en locaciones con decoración floral y luces tenues. Además, Lesly Castillo posó al mismo estilo de una muñeca Barbie, simulando estar dentro de una caja del juguete Mattel.

“No existen mamás expertas solo mamá reales que darían la vida por sus hijos mamás leonas que jamás permitirán que les hagan daño”, escribió Castillo como descripción de una de sus fotografías. “Mami feliz emocionada esperando tu llegada. Te amo con locura”. añadió.