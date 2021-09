Aleska Zambrano, expareja de Said Palao, se muestra feliz con su nuevo novio

Aleska Zambrano, la expareja del chico reality Said Palao, se mostró muy contenta con su nueva pareja en un concierto de Los Barraza. La joven madre publicó algunos videos con su novio identificado como Manolo Rodríguez.

La madre de la hija de Said Palao llegó al local nocturno ubicado en el distrito de Barranco en compañía de su novio y varias amigas. Incluso, Aleska aprovechó para pedirle una fotografía a Andrés Hurtado, quien también se encontraba de fiesta en la discoteca.

Aleska Zambrano y Andrés Hurtado en Arena Bar, Barranco. Foto: captura Instagram

En los videos, Aleska aparece bailando muy feliz, mientras que Manolo le da un beso en la frente.

Además, se le escucha cantar fuertemente un fragmento del tema “Ese hombre”, interpretado por Los Barraza. “Dile que así es mejor. Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí, que tiene tiempo y me demuestra amor”, canta alegremente.

Pese a lo disfrutado, la ex de Said Palao terminó sintiéndose tan mal que prometió “no volver a tomar whisky”. “ Ya perdí la cuenta de cuántas veces he vomitado, no entiendo por qué. Bueno, sí entiendo por qué . En verdad la pasé súper cool, todos los box estaban distanciados de cada uno”, contó en su Instagram.