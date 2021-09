Esto es guerra: La academia podría ser cancelada por infringir horario familiar

El primer capítulo de La academia, miniserie de Esto es guerra, fue estrenado el último martes 21 de septiembre, el mismo día que aconteció la fuerte caída de Elías Montalvo durante una competencia de altura. Debido a ello, el tiktoker acaparó la atención de la prensa y la audiencia, por lo que la incorporación de Millet Figueroa a la serie y el posible romance entre Luciana Fuster y Patricio Parodi se vio opacado.

Samuel Suárez, periodista de espectáculos y fundador del portal Instarándula, reveló información inédita sobre La academia al pronunciarse y decir que la miniserie podría salir del aire.

“ Dicen por ahí que ‘¿ya no habría más academia?, ¿será verdad eso?’, bueno, ojalá que no porque no creo que hayan llamado a una María Pía, a una Milett, para que no haya más grabaciones de La academia ”, sostuvo.

Según la información brindada por el periodista, los directivos del canal de América Televisión habrían quedado disgustados con la apasionada escena de besos entre la modelo Luciana Fuster y la expareja de Flavia Laos Patricio Parodi, que fue emitida en horario familiar.

“No les habría gustado mucho el primer capítulo donde hubo escenas de besos en horario familiar, escenas que eran muy fuertes comparadas algunas hasta con Élite y que han dicho eso ya no van más”, acotó.

Críticas hacia La academia, miniserie de Esto es guerra

Previo a su estreno, La academia fue foco de críticas en redes sociales por haber copiado la trama y uniformes de colegio de la serie española de Netflix Élite.

Además, los cibernautas aseguraron que era algo extraño que los chicos reality interpretaran a jóvenes de preparatoria, cuando la mayoría de ellos supera los 30 años de edad.

Luego del lanzamiento del primer episodio, Magaly Medina aconsejó a Esto es guerra continuar emitiendo la reconciliación entre Melissa Loza y Tepha Loza, ya que eso le parecería más interesante a la audiencia, según ella.

