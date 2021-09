Reinas del show: esposo de Lady Guillén la sorprende y le propone matrimonio por segunda vez

El programa de Reinas del show tuvo un momento conmovedor y romántico. Lady Guillén fue sorprendida por su pequeña hija y su esposo en el set. La concursante del reality no pudo contener las lágrimas, ya que su pareja Christiam Uribe le pidió matrimonio por segunda vez.

“Lady, tú sabes que en marzo ocurrió algo maravilloso, que fuimos cómplices con nuestros amigos de América hoy. Hace algunos meses, cometí una barbaridad, el anillo con el que te pedí que te cases conmigo lo boté, porque se juntaron con unos papeles que tenía en el carro. Te molestaste y me sentí terrible”, expresó Uribe y le enseñó un nuevo aro de compromiso.

“ Te pido nuevamente que estés a mi lado siempre, que te elijo hoy y cada día para que sigas formando parte de mi vida. Te amo, cásate conmigo otra vez”, añadió.

Ante ello, Lady Guillén no pudo expresar ningún palabra, pues se mostró muy feliz y conmovida ante la presencia de su familia.

Por su parte, Gisela Valcárcel también se mostró emocionada y su voz se le entrecortó al dirigirse a la pareja. “La bendición que me ha dado Dios es de trabajar a su lado, los conozco y sé que (Christiam) es una persona con tantas cualidades, pero sobre todo inteligente y leal. Me emociona saber que es tu hombre y que ella es tu mujer Christiam. Qué lindo que sean tan felices y que puedas decirle a la gente que no importa todo lo que haya pasado, si hay un amor para uno”, expresó la conductora del reality.