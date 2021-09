Diana Sánchez a Isabel Acevedo: “Me encanta que me tengan siempre presente”

Luego de las declaraciones de Isabel Acevedo, quien aseguró que no se sorprendería por las presentaciones de Diana Sánchez en la segunda temporada de Reinas del show, la ex chica reality no se quedó callada y le recordó que la que se ha colocado en el puesto uno y dos en lo que va de la gala fue ella, por lo que le agradeció por tenerla en cuenta.

Sánchez explicó cómo fue su ingreso al programa de Gisela Valcárcel. “Fui invitada a la final de la primera temporada de Reina del show como apoyo para Korina y ahí (me encontré) con muchas personas que no veía desde hace un tiempo, y así fue como sin pensarlo se dio”, contó para el Popular.

La excombatiente señaló no tenía planeado regresar a la televisión peruana. “La verdad que nada estaba planeado. Yo había venido al Perú a visitar a mi familia y algunos amigos, pero no pensé volver”, dijo en entrevista.

Al ser consultada sobre las declaraciones de Isabel Acevedo respecto a su nivel de competencia, Diana Sánchez respondió: “Yo me siento bien la verdad. Creo que es parte de la competencia. Yo me siento contenta porque siempre estoy en el puesto 1 o en el puesto 2″.

“A Isabel la considero una bailarina increíble, no voy a caer en el juego de estar clasificando a mis compañeras. Pero, por el momento, yo me siento muy contenta porque siempre estoy entre el primer y segundo, y creo que Isabel todavía no ha llegado a ese puntaje. Me encanta que me busquen como punto de referencia o que me tengan siempre presente”, agregó.