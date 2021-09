Bryan Arámbulo sobre su éxito musical: “Creen que porque soy homosexual no puedo hacerlo”

Tras su salida de la agrupación de cumbia Los claveles, Bryan Arámbulo ha conseguido abrirse un camino en la música y tener su propio nombre como solista. Hace unos días, llegó de una exitosa gira por Europa y ahora espera seguir conquistando los corazones de más peruanos. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en su vida. Antes de alcanzar la fama tuvo que enfrentar varios obstáculos.

Reveló que a los 16 años tuvo que luchar contra el cáncer, enfermedad que ahora aqueja a su madre. “Estuve desahuciado, prácticamente”, recordó el joven artista, quien se ha convertido en uno de los cantantes más cotizados de la cumbia.

Sobre la gran acogida que ha logrado en sus conciertos, Bryan Arámbulo reconoció que era un sueño que no esperaba cumplir tan pronto y agradeció a sus seguidores por el apoyo que le brindan.

“Hasta hoy, no me lo creo. No fue fácil al principio, me fui contra muchos riesgos y contra muchas personas que me cerraron las puertas”, expresó el cumbiambero para Magaly TV, la firme.

“Hay muchas de las personas que se sienten identificadas con mi interpretación, cómo canto, cómo cuento la historia de la canción”, agregó.

Contó que otro de los obstáculos que ha tenido que enfrentar para lograr el éxito en la música es la discriminación por su orientación sexual.

“Muchas de las personas creen que porque soy homosexual no puedo hacerlo . Créeme que me han señalado, me han juzgado, me han insultado. Trato de verdaderamente no responderles”, aseveró.

En una entrevista para La República, Bryan Arámbulo mencionó que quiere mantener su esencia pese a lo difícil que es sobrellevar la fama. “Trato de ser una persona muy humilde y normal. Estoy feliz y agradecido por esta oportunidad de hacer que mi carrera sea reconocida, ya que nunca me lo esperé”, señaló.