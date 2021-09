Britney Spears revela cómo Justin Timberlake la animó antes de su actuación en los MTV VMA 2001

Britney Spears recordó, a través de sus redes sociales, su participación de hace 20 años en los MTV VMA 2001, en la que apareció en una jaula con un tigre vivo antes de interpretar “I’m a slave 4 u” con una serpiente pitón birmana sobre sus hombros . La cantante de “Toxic” publicó una serie de instantáneas que llamaron la atención, puesto que, el pie de fotos incluía una revelación sobre su expareja Justin Timberlake.

Britney Spears recordó la noche en la que se subió la escenario con una serpiente pitón albina en los hombros. Foto: captura Instagram

La ‘Princesa del pop’ compartió una serie de instantáneas tomadas durante los MTV Video Music Awards en 2001. La presentación de diapositivas mostraba fotografías de ella sentada con el vocalista principal de los Rolling Stones, Mick Jagger, durante una entrevista en la alfombra roja.

Publicación de Britney Spears confesando la ayuda que recibió por parte de Justin Timberlake. Foto: captura de Instagram

Britney reveló en la descripción de sus fotos que Justin Timberlake, con quien mantenía una relación sentimental en ese entonces, la animó y calmó sus nervios antes del espectáculo.

PUEDES VER: Britney Spears eliminó su cuenta de Instagram

“Les diré esto… Antes de continuar esa noche, me sentía un poco fuera del cuerpo con los nervios, (…) Estaba en una jaula con un león vivo. Justin vio que apenas podía hablar, así que me tomó de la mano y me dio una charla de cinco minutos que obviamente funcionó ”, se lee en la publicación de la cantante.

Britney bromeó además sobre el hecho de que en una de sus fotos ella apareciera con los ojos cerrados. Foto: captura de Instagram

De inmediato, los fieles seguidores de Britney recordaron su performance y la elogiaron por su actuación de esa noche en los comentarios de su publicación.