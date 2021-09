Alejandra Baigorria viaja sola a Miami y seguidores se preocupan por ausencia de Said Palao

La empresaria Alejandra Baigorria está muy feliz porque acaba de cumplir uno de sus más grandes sueños, el cual era tener su marca de ropa en un centro comercial. Por esta razón, decidió darse unos días de descanso en Miami.

A través de sus historias en Instagram, la influencer informó a sus seguidores que realizará un corto viaje a Estados Unidos para relajarse un poco. “ Bueno, chicos, me voy a dar una escapadita, unas merecidas vacaciones ”, dijo la integrante del programa Esto es guerra.

Luego de confirmar el destino donde pasará sus vacaciones, Alejandra mostró algunas imágenes de su estancia en Miami. Sin embargo, lo más preocupante para sus seguidores fue no verla al lado de su novio Said Palao.

Al notar la ausencia del modelo en las historias de la empresaria, los fans de Said Palao no dudaron en preguntarle si seguía con Baigorria y él respondió en tono de broma que lo abandonó. “No, ahora no voy a estar con Ale. Ale ahorita está en el aeropuerto, se está yendo de viaje por dos días a Miami y me abandonó”, contó en Instagram.

Hace unas semanas Alejandra Baigorria festejó su cumpleaños al lado de su familia y su pareja, Said Palao, donde bromeó con la posibilidad de salir embarazada, ya que sus padres quieren que tenga hijos con el chico reality.

La modelo fue consultada al respecto por América espectáculos. “Mi mamá sí, mi papá, toda la familia, pero tiene que llegar en su momento”, aseguró. Sin embargo, Alejandra negó la idea de convertirse en madre en corto plazo, ya que se encuentra enfocada en un proyecto.