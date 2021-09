Susy Díaz celebrará su cumpleaños la próxima semana en México

La reconocida figura de televisión Susy Díaz estará de cumpleaños la próxima semana, pero no lo festejará en Lima, pues planea celebrar este especial día en Cancún, México; pero este domingo recibirá una sorpresa en un local de Puente Piedra. Susy cuenta además que viajará acompañada, pero por ahora prefiere no revelar la identidad de quien la escoltará.

Fiel a su sarcástico estilo, la madre de Flor Polo confesó que “cumple ‘sin cuenta’ años” y que antes de partir a tierras mexicanas pasará una amena tarde en el local El Andén de Puente Piedra con su amiga, la cantante folclórica Flor Javier, este domingo.

“ Viajaré acompañada, soy una mujer soltera, pero jamás sola. No pregunten mucho, no sean tan curiosos. Ahora vivo el amor sin compromiso. He aprendido a quedarme callada porque siempre hay envidiosas que me salan , necesito ser feliz a mi manera y que todos los caballeros sean felices conmigo”, expresó la intérprete de “Vive la vida (mueve la cabeza)”.

“Voy a zapatear de lo lindo en el cuarto aniversario de mi querida Flor, la quiero porque tiene el nombre de mi hija, además es carismática, emprendedora y llena de talento. Habrá grandes artistas y una feria gastronómica con todos los protocolos de bioseguridad”, agregó.

Susy Díaz recibe regalos adelantados por su cumpleaños

A través de sus redes sociales, Susy Díaz muestra los regalos que diversas marcas le envían previas a su onomástico, y a cambio de una mención en redes sociales.

En las historias de Instagram de Susy, aparece un centro médico y luego se le ve abriendo una caja de zapatos y sacando unas prendas de vestir de una bolsa de tela.