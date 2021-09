Peter Fajardo se pronuncia sobre ‘códigos’: “Cuando no hay amistad, no existen códigos”

Hace unos días, Rosánsegla Espinoza aseguró que no habría nada de malo en que los guerreros Patricio Parodi y Luciana Fuster sean más que amigos, ya que ambos están solteros y no tienen que preocuparse por los ‘códigos’.

“La vida es tan chica, tan corta, es un viaje que uno lo tiene que disfrutar y eso de los códigos... qué se yo”, afirmó la guerrera para el programa de América Espectáculos, el último jueves 23, y agregó que “Flavia ya quedó en el pasado”.

El martes 21 por la tarde, minutos antes del accidente de Elías Montalvo en Esto es guerra, el productor Peter Fajardo realizó un live en Instagram dónde se refirió a los “códigos”.

“¿Por qué están hablando, Rous, de tus códigos, unos códigos? ¿Cuál fue tu mensaje al final de eso?”, preguntó el productor en el camerino donde estaban las chicas preparándose para el programa.

Fajardo no dejó que la guerrera responda y dejó un contundente mensaje: “ Cuando hay amistad sí, cuando no hay amistad no hay códigos, no existen códigos , eso dijiste”, señaló el productor.

Rosangela aseguró: “Cuando hay amistad, obviamente. Por ejemplo, con Paloma, si Facundo quiere estar conmigo, es como que no puedo. Con Pancho sí, por ejemplo”.

“Es que es lógico, eso es lo que entiendo”, aseguró Peter Fajardo. “Para que la gente entienda, cuando hay amistad sí, ok, ya se entendió correctamente”, finalizó.