Paula Arias anuncia el fin de su relación con Eduardo Rabanal tras ampay

La cantante salsera Paula Arias atraviesa un momento muy difícil luego del ampay que protagonizó su pareja Eduardo Rabanal con la madre se su hijo, según las imágenes que mostró Magaly Medina en su programa. Tras este escándalo de infidelidad, la cantante tomó la decisión de terminar su relación.

A través de sus redes sociales, la salsera anunció el fin de su romance con el futbolista mediante un comunicado.

“Ante los hechos difundidos en medios de comunicación, quiero hacer de conocimiento público el fin de mi relación sentimental con el Sr. Eduardo Rabanal ”, se lee al inició de su comunicado compartido en sus historias.

Asimismo, la lideresa de Son Tentación pidió que se respete su privacidad y resaltó que no se pronunciará al respecto.

“Pido por favor a los medios de comunicación omitir cualquier tipo de comentario, ya que no daré declaraciones, espero que puedan comprender este momento”, agregó.

Comunicado de Paula Arias Foto: Instagram

Paula Arias finalizó su anuncio agradeciendo el apoyo de todos sus seguidores por haber mostrado su preocupación y darle aliento en estos momentos donde más los necesita.

“Gracias a todas las personas y seguidores que me brindan su apoyo incondicional, siempre tendrán lo mejor de mí, dedicándome a mi familia, a mi carrera artística y empresarial”, finalizó.

Como se recuerda, tras el ampay, Paula Arias declaró por primera vez para las cámaras de Magaly TV, la firme, donde se mostró bastante afectada al hablar sobre su situación sentimental con el deportista de 24 años, a quien oficializó públicamente hace unas semanas.

“Sí, ya tomé una decisión. Suficiente con lo que ha pasado” , expresó la cantante de salsa.

Paula Arias revela que sintió como traición la salida de Yahaira de Son tentación

En una entrevista con Milagros Leyva, la cantante salsera reveló diversas etapas de su vida. Además, Paula Arias contó que se sintió muy afectada cuando Yahaira Plasencia le dijo adiós a su agrupación Son tentación.

“¿Si me he sentido traicionada? Depende, la primera vez sí fue fuerte, diferente a como debía irse alguien, no fue de la mejor manera, por la puerta grande, sin causar daños, siempre agradecida de donde has crecido, de donde la gente comenzó a escucharte”, contó.