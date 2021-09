Olga Zumarán revela que padece cáncer: “Cuando me enteré no lo podía creer”

La actriz peruana Olga Zumarán atraviesa por un momento difícil al haber sido diagnosticada, recientemente, con cáncer de cuello uterino. La artista contó que, tras someterse a un examen de papanicolaou, obtuvo un resultado alarmante que daba indicios a esta enfermedad, por lo que fue derivada a un ginecólogo oncólogo.

De ese modo, la ex reina de belleza se realizó una biopsia, la cual dio positivo. “Me mandaron a hacer dos biopsias y otros exámenes de riesgo quirúrgico. El martes 7 de este mes, el diagnóstico salió positivo y ahora debo someterme a una histerectomía. Luego es probable que reciba radioterapia”, explicó para el diario El Comercio.

Ante este panorama, Zumarán reveló los temores que la embargaron en ese momento: “Lo primero que se me cruzó por la mente fue la idea de la muerte. Pensaba en cuánto tiempo podía quedarme de vida, podrían ser algunos años o solo meses”.

Olga Zumarán Foto: GLR

Asimismo, la actriz mencionó que nadie en su familia ha padecido de cáncer, por lo que le pareció extraño tener esta enfermedad. Sin embargo, dijo que ha visto este mal de cerca porque su esposo sufrió de leucemia.

“Nadie en mi familia ha padecido de este tipo de cáncer ni ningún otro. Mi madre murió de un infarto, al igual que mi abuelo. (...) Sí he conocido a muchas personas que han tenido cáncer de mama debido a mi estrecha relación con el INEI. Además, soy viuda de un médico que tuvo leucemia, así que siempre he estado cerca a esta enfermedad”, sostuvo.

“Pero cuando me enteré no lo podía creer. Estoy, felizmente, en estadio I. Muchas mujeres me han dicho que supieron que tenían cáncer luego de que algo fuerte les pasó”, agregó.

Finalmente, Olga Zumarán reveló cuál es su mayor temor y espera salir victoriosa de esta lucha contra el cáncer.

“Dejar sola a mi hijita (su temor) y tener secuelas. Me han dicho que mi operación probablemente será con corte, no con láser. Espero que esto no pase a mayores. Ya me hice un descarte en los senos con una mamografía y ecografía, hay que hacerse las dos cosas juntas, y he salido bien”, concluyó.