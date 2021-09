Nadeska Widausky es denunciada por agresión física contra mujer en restobar

La bailarina Nadeska Widausky fue denunciada por agresión física contra una mujer que ha preferido ocultar su identidad para evitar represalias contra ella y su familia. El programa Magaly TV, la firme mostró las series lesiones que le habría dejado la también modelo peruana. El incidente ocurrió en un restobar.

Según relata la agraviada, ella se encontraba en el baño del local cuando Nadeska Widausky ingresó con su acompañante para propinarle golpes. Al ver su intención, se alejó de la bailarina, pero no pudo esquivar una patada que le dejó una lesión en su pierna.

“Yo nunca la toqué, lo único que le dije fue: ‘no te me acerques, no me toques’. Al no poder tocarme, atinó a tirarme una patada y con su taco aguja logró lastimarme, tengo una herida de 20 centímetros, empecé a sangrar y a los segundos, seguridad la retiró del bar”, contó la mujer, quien ahora dice que teme por su integridad física.

Reveló que ambas fueron amigas en el pasado, pero terminaron distanciándose. “Es algo ilógico que alguien con quien no tienes comunicación hace tres años, no sabes de su vida, venga y te agreda de esa manera tan brutal”, agregó la denunciante. Tras el incidente, acudió a la comisaría para interponer la denuncia y afirmó que continuará con el proceso legal.

El programa de Magaly Medina entrevistó a Nadeska Widausky para recoger su versión de los hechos. A través de un enlace telefónico, la modelo reconoció que mantuvo una amistad con la mujer y que la agredió físicamente.

“Cuando ella entró al baño, me empujó y me quiso jalar la cadena, yo paro enjoyada, y yo reaccioné. Al momento de tirarle el patadón, obviamente mi taco era delgado, y le hice un rasguño en la pierna”, sostuvo.