Melissa Klug mantiene la idea de tener un hijo con Jesús Barco: “Me encantaría”

Melissa Klug parece vivir uno de los momentos más felices en su vida amorosa luego de comprometerse con Jesús Barco el último 8 de septiembre. El futbolista de Carlos A. Mannucci aprovechó el primer aniversario de su relación para, en complicidad con los hijos y familia de la chalaca, sorprenderla con un tierno detalle y pedirle la mano.

Tras este hecho, ‘La blanca de Chucuito’ ha mostrado su felicidad en cuanto programa de espectáculos apareció y también en sus redes sociales. Esta vez, Melissa utilizó las historias de su cuenta de Instagram para responder los distintos cuestionamientos de sus miles de seguidores.

Ante la pregunta de si le gustaría volver a ser madre por sexta vez, Klug no evitó responder y aseguró que sí quiere tener un hijo con Jesús Barco. “Sí, me encantaría”, indicó. Además, la chalaca aseguró que no tiene ninguna preferencia por un hombre o una mujer: “Lo que Dios mande”.

Samahara Lobatón confronta a Melissa Klug por querer tener más hijos

Melissa Klug y Samahara Lobatón se encontraron hace unos días en En boca de todos y protagonizaron un peculiar enfrentamiento. La menor confrontó a su madre luego de que confesara que aún desde tener un hijo con Jesús Barco a pesar de tener cinco.

“Ella puede tomar la decisión que mejor le parezca. Si ella quiere tener más hijos, nosotros encantados, pero la verdad es que no sé por qué quiere tener más hijos si es recontra difícil”, indicó.