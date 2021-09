Luciana Fuster a Flavia Laos por recordarle que hay “códigos”: “Todos nos equivocamos”

¡Le responde! Luciana Fuster no se quedó callada luego de las declaraciones de Flavia Laos, quien le recordó que existen “códigos” de amistad ante rumores que vinculan a la primera con Patricio Parodi, expareja de Laos. “Hay que respetar... como cuando me vincularon con Ignacio. Yo no lo haría porque es amigo de Patricio y porque ha estado con ella. Espero lo mismo de ella. (...) Yo no la conozco mucho para opinar, pero ella ha dicho que hay códigos y hay que creerle”, señaló la actriz y cantante.

Por ello, la integrante de Esto es guerra descartó rotundamente una posible relación con el ‘Pato’ Parodi y aseguró que se conocen desde hace muchos años.

“ Uno puede ser que en algún momento le pase algo, todos somos humanos, todos nos equivocamos , de eso se trata la vida. Uno no nace sabiendo, simplemente te pasa y ya”, dijo en su defensa.

PUEDES VER: Luciana Fuster y Patricio Parodi son vistos juntos en el interior de un auto

Patricio Parodi y Luciana Fuster sorprendieron en el último avance de "La Academia". Foto: captura América.

Asimismo, la modelo explicó el apasionado beso que se dio con Patricio en la secuencia de La academia del reality de América TV. Luciana aseguró que todo fue parte de la actuación, pero que se sintió bastante presionada porque no es profesional en ese rubro.

“Es complicado, fue mucha presión. Nos decían: ‘¡Con pasión, agárrale la cara!’. Es complicado porque no soy actriz”, detalló.

Por otro lado, Flavia Laos mencionó que no le molestaría si, en algún momento, se da una relación entre Luciana y Patricio.

“La verdad es que yo con Patricio tuve una historia muy bonita, pero ya cerramos ese capítulo. Si él quiere rehacer su vida, está en todo su derecho, ya es cosa de ellos. Yo normal (sobre un posible romance entre Patricio Parodi y Luciana Fuster), ando en otra. Estoy enfocada en mí, en mi trabajo, en mi crecimiento personal y no estoy pensando en eso”, aclaró la influencer en el programa En boca de todos.