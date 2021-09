Linda Evangelista confiesa que quedó desfigurada tras someterse a tratamiento estético

La supermodelo Linda Evangelista utilizó sus redes sociales para hacer público el gran problema que la acongoja desde hace cinco años y que ha generado en ella una profunda depresión, lo cual, a su vez, la ha apartándola del ojo público y puesto en pausa a su vida profesional. La canadiense, quien ha compartido pasarelas junto don Cindy Crawford y Naomi Campbell, ha detallado que está “irreconocible” tras someterse a un tratamiento estético llamado criolipolisis .

Esta cirugía ha provocado que Linda Evangelista sufra una brutal desfiguración que la ha dejado “permanentemente deformada” (se cita las palabras que utilizó la modelo para referirse a su caso).

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde reveló que se sometió a dos dolorosas operaciones que no dieron el resultado esperado.

Comunicado que realizó Linda Evangelista a través de su cuenta de Instagram contando la situación que atraviesa. Foto: Instagram/@lindaevangelista

“Hoy he tomado un gran paso para reparar un daño que he sufrido y me he guardado durante cinco años. A mis seguidores, que se han preguntado por qué he estado sin trabajar mientras la carrera de mis compañeras prosperaba: la razón es que he sido brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que habían prometido ”, se lee en el extenso post publicado en su cuenta de Instagram.

“(El tratamiento) aumentó -no disminuyó- mi célula de grasa y me dejó deformada permanentemente incluso después de someterme a dos cirugías correctivas dolorosas y fallidas. Me han dejado, como han descrito los medios, ‘irreconocible” .

Linda Evangelista revela que quedó desfigurada tras procedimiento estético. Foto: Instagram/@pagesix

La modelo ha desarrollado hiperplasia adiposa paradójica o HAP , una complicación estética poco frecuente que provoca el crecimiento del tejido adiposo, en lugar de su decrecimiento.

Varias de sus colegas en el pasado, como Gigi Hadid, y sus amigas Cindy Crawford y Naomi Campbell, le dejaron empáticos y motivacionales mensajes en el que le muetran todo su apoyo frente a esta difícil situación que atraviesa.