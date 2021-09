Lesly Reyna confiesa que Jessica Newton la envió a concurso sabiendo que perdería: “Me dolió mucho”

En una edición pasada del programa Amor y fuego, la modelo Lesly Reyna fue entrevistada por Rodrigo González y Gigi Mitre sobre su vida personal y profesional. No obstante, acabó confesando lo mal que la pasó al enterarse que la líder del Miss Perú, Jessica Newton, la había enviado a un concurso de belleza en Egipto a sabiendas de que no ganaría la competencia.

Es ahí donde la exazafata de El último pasajero, Lesly Reyna, contó detalles de su relación con Jessica Newton, y reveló cómo es que en abril pasado viajó hasta el Cairo, en Egipto, para concursar en el Miss Eco Internacional. La razón por la que la modelo no avanzó fue el contexto cultural del país musulmán, que no permite personajes de la comunidad LGTBIQ o feministas por su arraigada cultura machista.

Sin embargo, tiempo después del concurso se enteró por un audio que la ex reina de belleza Jessica Newton dijo que no llegaría muy lejos. Por ello, afirmó: “Fue un momento doloroso porque cuando comencé con el reinado la quería como una familia, la quería muchísimo. Cuando la escuché, me dolió bastante, porque sí sabe que voy a ir a competir a un lugar donde no voy a ganar (no me parece)”.

Al ser consultada por Rodrigo González sobre si le parecía “hipócrita” la actitud de Jessica Newton, aseguró: “No sé si ser hipócrita. Sí sabía, por un video, que no iba a ganar o clasificar. Creo que el tiempo no tiene precio”.

Finalmente, dijo no sentir rencor ni mucho menos cólera por la organizadora de eventos Jessica Newton, ya que es algo que dejó en el pasado y, por el contrario, estaba muy agradecida por la oportunidad que me brindó y las oportunidad que tiene ahora gracias a ser miss.

Como se recuerda, hace poco la reina de belleza Lesly Reyna fue tendencia a nivel nacional por hacer pública su relación con su novio chileno trans Aleck Acaiseid, quien le pidió la mano a la modelo.