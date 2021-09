Gabriela Herrera sobre su participación en Reinas del show: “He dejado la valla alta”

La bailarina Gabriela Herrera viene sorprendiendo cada vez más en la pista de baile de Reinas del show y a sus seguidores. Ella reveló que su buen desempeño en el mencionado programa se debe a varias horas de preparación y mucho esfuerzo físico durante la semana previa a sus presentaciones.

Es así que desmintió los rumores de ser la favorita de la temporada y aclaró que su buen rendimiento se debe a su constante esfuerzo. “No me considero la favorita, pero sí siento que el sacrificio y las horas de ensayo es como un plus. Creo que varias son las favoritas del público, pero sí siento que ese esfuerzo se está viendo”, expresó.

Por otro lado, Gabriela Herrera afirmó que la superación en su trabajo no la medía fijándose en su entorno dentro de la competencia, sino en ella misma. “Yo solo salgo a disfrutar de la pista de baile. Sí me he dado cuenta que he dejado la valla alta y no lo digo por el resto, lo digo por mí. Como yo lo veo digo: ‘ya hice esto y ahora la gente va a querer que evolucione más’, que cada gala les dé algo distinto”, dijo la bailarina.

Además, contó detalles del desgaste físico que atraviesa por la exigencia en la competencia de baile en Reinas del show. Aseguró que tiene un lesión en el tobillo, tendinitis en los brazos y algunas costillas salidas. Sin embargo, negó que su afección en las costillas sea similar a lo sucedido con Emilia Drago.

De esa forma, aseguró que sin importar la lesión que tenga, ella no piensa detenerse hasta lograr su objetivo, que es ganar la competencia, porque lleva mucho tiempo preparándose para este reality show.

