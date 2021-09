Flow chileno: Marcianeke, el polémico cantante de trap más escuchado en Spotify de su país

Tiene 19 años, más de 689.000 seguidores en Instagram y un par de accidentes de tránsito en su historial como conductor. Matías Muñoz no solo es un joven de cifras, sino también de canciones muy bien posicionadas en las plataformas de streaming: su tema “Dimelo ma” posee más de 19 millones de vistas en YouTube y más de 21 millones de reproducciones en Spotify.

Young Varas, el productor a cargo de este hit del estilo trap, comenta sobre la espontaneidad con que la canción salió a la luz: “El tema lo grabamos en un estudio que armamos de un momento a otro y completamente improvisado. La verdad es que nunca pensamos que pudiera pegar. Sin dudas es lo mejor que me ha pasado”.

El éxito ha sido tan alto que incluso el famoso youtuber británico Lewis Shawcross, conocido como Tío Lucho, ha disfrutado de “Dimelo ma”.

Trayectoria musical

Marcianeke tiene menos de un año de carrera y ya ha logrado obtener 2 millones y medio de oyentes mensuales en Spotify. Sus tonadas “Tussi code mari” y “No se piken” pertenecen al trap, un estilo musical urbano que tiene como eje las temáticas de la droga, la violencia, la calle, las armas y el sexo.

Hace unos meses, el joven chileno reconoció que el contenido sexual de sus letras no resulta agradable para todos: “Yo sé que va a haber gente a la que no le va a gustar lo que hago y gente a la que sí. Yo me voy a ir con la gente a la que le va a gustar. De todas formas, los comentarios malos, en algún momento, me van a servir”.

Por lo pronto, Marcianeke disfruta de la acogida del público y sigue trabajando en la habilidad que, según comentó en una entrevista para CHV Noticias, se ha convertido en un refugio para sus problemas personales.