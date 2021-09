Esto es guerra: Mario Hart y Korina Rivadeneira se lanzan tortazos y terminan en el piso

Mario Hart y Korina Rivadeneira protagonizaron una ‘guerra de tortazos’ en Esto es guerra. Durante la última edición del reality, ambos se enfrentaron en un reto de memoria que consistía en recordar los nombres. La modelo venezolana perdió la competencia y el piloto tenía que tirarle la torta en la cara, pero ella no se dejó.

“¡Apaguen la luz, nos vamos todos, se acabó el programa!”, expresó la conductora Johanna San Miguel al ver el rostro desencajado de Mario Hart con crema de torta.

Mientras Korina Rivadeneira le advertía que no se le acerque, el chico reality volvió a llenar el plato con doble porción de torta para lanzarle a su esposa.

“¡Creo que nos vamos a ir a las diez tortas ah!”, agregó la presentadora. Por su parte, Gian Piero Díaz le recomendaba a la modelo venezolana que acepte que perdió.

“Ya estamos a mano, porque me la debías. ¿Quién se levanta todas las noches para cambiarle el pañal a la bebé?”, le dijo Korina Rivadeneira al padre de su hija.

En seguida, Mario Hart le tiró el tortazo en la cara a la actriz de Princesas. Fue en ese preciso instante en que ambos cayeron al piso y se embarraron el cuerpo con la crema de dulce que ya estaba en suelo del set de televisión. Al final, todo se salió de control.

Cuando logró levantarse con el rostro y el cabello manchado, Korina Rivadeneira expresó: “No me importa, amorcito, tú crees que me duele que me hayas manchado el cabello, pero no. Si quieres, nos vamos a una revancha”. Los conductores de Esto es guerra y los demás integrantes terminaron riéndose de la cómica escena.