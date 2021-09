Esposo de Greysi Ortega fue visto como fiscalizador de la MLV en intervención policial

Luego de estar muchos años lejos del espectáculo, los esposos Villaseca Ortega vuelven a aparecer ante cámaras, pero esta vez sin ningún escándalo en la farándula. Primero se vio a la hermana de Milena Zárate, Greysi Ortega, en el programa de Mujeres al mando para participar en el concurso La reina de la primavera, y hablar de las repercusiones que tuvo en su cuerpo la operación de manga gástrica que se hizo meses atrás.

Ahora, los seguidores de Instarándula reconocieron a Ítalo Villaseca Garcia en un intervención policial realizada en Gamarra. A través de TikTok, se veía al esposo de la colombiana enfrentándose a los comerciantes que venden a las afueras del consorcio textil.

Ante ello, el popular ‘Samu’ no dudó en comentar: “A mí también me sorprendieron estas imágenes. Le escribí a Greysi, pero la sentí como que no quería que estas imágenes salieran a la luz”. No obstante, alegó que ambas personas son personas conocidas y debían tener alguna postura, pero entendía que Ítalo Villaseca estaba alejado de las cámaras hace mucho tiempo y quería cuidar su trabajo.

PUEDES VER: Maricarmen Marín indignada con Greysi Ortega por romper los protocolos de bioseguridad

La pareja de esposos (Greysi Ortega e Ítalo Villaseca) estuvo involucrada en un escándalo, luego de que Milena Zárate acusara de infidelidad a su hermana y su expareja Edwin Sierra. Sin embargo, ante la sorpresa de todos, contrajeron matrimonio en la ciudad de Huaral en el año 2014. Fruto de esa relación tienen dos hijos.