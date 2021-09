Enrique Iglesias confiesa por qué no quiso recibir la ayuda de su padre en sus inicios

Para nadie es un secreto que la carrera de Enrique Iglesias encontró rápidamente el éxito a pesar de su corta edad. Durante los años finales de la década de los 90, el cantante español tocó el cielo con las manos no solo en su país, sino también en toda Latinoamérica, donde en poco tiempo se estableció como una de las estrellas más grandes de la música.

Sin embargo, en los inicios de su periplo en la música, el intérprete evitó recibir el apoyo de su padre Julio Iglesias, quien ya era un artista consolidado a nivel mundial, y hasta se llegó a hablar de una mala relación entre ambos durante un largo periodo. Por ello, el autor de “Nunca te olvidaré” finalmente habló de este hecho a pesar de que suele comentar muy poco de su vida privada.

Enrique Iglesias sorprendió con su respuesta, ya que negó que haya algún tipo de pelea entre padre e hijo y señaló que solo lo hizo por querer hacerse un camino solo. Así lo reveló el cantante durante una entrevista con el programa At Home With de Apple Music, donde promocionaba su nuevo disco Final Vol.1.

“Yo era un niño muy rebelde, no era bueno en la escuela, quería separar mi música totalmente de mi familia, de mi padre en este caso. Por alguna razón, sentía en lo profundo de mi ser que, si la compartía, aunque tenía muchas ganas de hacerlo, simplemente no sucedería”, expresó.

Al margen de estas palabras, los fanáticos de Enrique Iglesias se encuentran algo conmocionados porque se especula que el disco lanzado por el cantante español sería el último de su carrera. Por ello, en dicha extensa charla, el propio artista casi confirma que será así, aunque no descartó que siga escribiendo canciones o componiendo música.

“En 2015-16 estaba grabando un video y simplemente se me pasó por la cabeza: mi próximo álbum debería ser mi álbum final, de acuerdo, está el volumen 1 y el volumen 2, porque tengo un contrato discográfico, para ser sincero. Siento que estoy en este capítulo de mi vida en el que hacer un álbum es un proceso agotador para mí. Todavía voy a seguir escribiendo canciones y podría publicar música en el futuro, simplemente no estará en el formato de disco si lo hago. Esto no significa que no vaya a escribir canciones, me podría llevar cinco años escribir una canción, pero también podría llevarme cinco minutos”, apuntó.