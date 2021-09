Edson Dávila acudió al restaurante Astrid y Gastón y se ‘quedó en shock’ por los precios

Edson Dávila, más conocido en el mundo artístico como Giselo al lograr reconocimiento en la pantalla chica por imitar a Gisela Valcárcel, se llevó un mal rato al acudir a uno de los restaurantes más caros de Lima. El presentador del programa América hoy fue invitado por el productor Armando Tafur a Astrid y Gastón, el cual se ubica entre los 100 mejores restaurantes del mundo, según la organización The World ‘s 50 Best 2021.

Sin embargo, este reconocimiento no le fue suficiente al intérprete de la `señito´ y no dudó en dar sus opiniones abiertamente cuando le trajeron el primer plato. “¿Has visto esto? donde la chinita me dan un pato entero (...) Señor, ¿y la presa? En otros lugares me dan una presa entera, hasta un cuarto de pollo”, le comentó al mesero como se puede ver en el video a continuación.

Por otro lado, Dávila se ha referido sin inconvenientes a sus humildes inicios en el ámbito laboral. “Vendí ropa en el Parque Cánepa, en el mercado de Ciudad de Dios de San Juan de Miraflores, también papa rellena y ‘marcianos’ en las calles”, confesó en una entrevista al diario El Trome.

Por ello, le parecieron exorbitantes los precios que ofrecía el local e incluso se indignó al no ver a los dueños del restaurante presentes atendiendo a los comensales, “tanto Astrid y Gastón, nunca llegó Astrid ni Gastón”, continuó en el video que fue grabado por el productor.

Por último, al no haber podido conocer a los dueños del lugar, le comentó a su acompañante que él hubiera preferido ir “donde la china”, en modo de broma; añadió que le habría costado mucho menos.