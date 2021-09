Animals only, los huancaínos que desean conquistar el Perú: “La industria debería apoyarnos”

Animals only es una banda de rock peruana integrada por jóvenes músicos huancaínos, quienes con su propuesta buscan visibilizar la escena musical del interior del país y demostrar que aún hay mucho talento por descubrir.

Los cinco integrantes de la agrupación presentaron recientemente su primer disco Aunque olvidemos insistir, el cual reúne seis canciones que describen su primera etapa en la industria: transiciones, descubrimiento y aprendizaje.

El mensaje principal que desean dejar con el álbum es el de mantenerse perseverantes, aunque a veces se pierda el rumbo y a pesar de que muchas veces se batalla contra los miedos; algo que también aplican a su vida y a su lucha por surgir en la escena nacional.

La República tuvo la oportunidad de hablar con tres integrantes de Animals only y comentaron sobre su singular propuesta musical, las dificultades que afrontan dentro de la propia industria y sus proyectos como banda.

Sus canciones abarcan diversos géneros y tienen influencias de diferentes ritmos, entre los que destacan el rock alternativo, funk, pop rock e incluso el jazz y el bossa nova. Sin embargo, Enzo Benites, Carlos Egoavil y Paola Ninanya afirmaron que han notado ciertos vestigios de la música andina en sus composiciones.

“Es una influencia de la cual uno no se puede escapar y muchas veces recaemos en cuenta de eso, por ejemplo con las percusiones. Va mas por una cuestión espontánea y natural, no hay una intencionalidad aún de hacer algún tipo de fusión. Estoy seguro de que en algún punto podríamos explorar, es inevitable no querer aterrizar lo propio”, expresó Egoavil.

A pesar de que la agrupación se formó hace algunos años, los tres músicos concordaron en que tienen un largo y prometedor camino que recorrer, haciendo hincapié en que por el momento no pueden enfocarse solo en sus actividades musicales.

“La realidad de Huancayo es que compartimos nuestras vidas entre lo laboral y la música. Es bonito y también poco común ver personas que se dediquen al 100% a la música. Lo hay, pero son contadas. La industria está en pañales”, agregó.

Animals only, la banda huancaína que desea conquistar el Perú: “Huancayo sueña y suena bien”. Foto: difusión

Aunque olvidemos insistir es el nombre de su disco debut y a pesar de que fue un trabajo que les ha generado mucho orgullo, lograr producirlo no fue fácil. Así lo confirmó el guitarrista Enzo Benites: “Ha sido largo y complejo el proceso, pero nos hemos afianzado como grupo y amigos”.

La pandemia también hizo su parte, obligándolos a posponer por algunos meses más las grabaciones y postproducción de las canciones de su álbum. No obstante, resaltaron que este tiempo de para los ayudó a poder mejorar su propuesta musical.

“Nos permitió perfeccionar cada una de las canciones y probar cosas nuevas, a nivel sonoro y de composición. Nos dio tiempo para madurar, no estaríamos sonando así sin la pandemia”, indicó Carlos Egoavil.

Paola Ninaya, por su parte, reflexionó sobre la poca importancia que se le da a mercados musicales de provincia y resaltó que incluso en lugares alejados de la capital se puede encontrar una movida importante del rock.

“Debe ser más revalorado. Estamos en una época en que estamos a un clic de distancia de una canción y por eso mismo estamos más conectados. Estas plataformas nos dan la oportunidad de apuntar a otros públicos, ya no es una escena emergente y hay más propuestas. Ya no necesitamos de una banda de Lima para vender entradas y convocar gente”, precisó.

Del mismo modo, pidió que la industria se descentralice: “Falta difusión y gestión de eventos, festivales. No debemos romantizar el hecho de que estamos surgiendo solos, la industria y quienes la integran deberían apoyarnos y darnos espacios... Huancayo sueña y suena bien ”.

Animals only alista videoclip

Además de ya estar trabajando en sus próximos temas, los jóvenes artistas se preparan para las grabaciones de un video musical para el tema “I could find a place” gracias a los aportes de personas que confían en su talento y potencial.

“Por el esfuerzo que hemos hecho se ha visualizado nuestro trabajo y ahora aparecen personas que quieren aportar desinteresadamente, ahora desde lo visual. Nosotros tratamos de corresponder como se debe. Creemos que estará saliendo en noviembre o diciembre”, expuso Carlos.

También están evaluando la posibilidad de visitar Lima, buscando promover su música: “Queremos mejorar el sonido y nuestros contactos. Deseamos salir de Huancayo para algún festival y seríamos más felices si en algún momento salimos del país, eso es algo que se debe evaluar con los pies en la tierra”.

Por ahora, expresan orgullosos el feedback que reciben de su público y oyentes. “Hemos recibido muy buenos comentarios, hasta de personas que no conocíamos. Hemos pasado esa etapa en la que nuestro círculo de fans eran nuestros familiares y amigos. Ahora se está viendo el desarrollo de la escena musical, por lo que la gente nos descubre y va a las presentaciones. En redes sociales también nos escriben”, acotó Benites.