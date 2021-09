Ángela Aguilar opina sobre la relación entre Christian Nodal y Belinda

Ángela Aguilar, la hija menor de José Antonio Aguilar Jiménez, quien es mejor conocido como Pepe Aguilar, se ha posicionado en México como una promesa del talento juvenil en la música de su región , a tal magnitud que es considerada ‘La princesa de la música mexicana’.

Bajo ese panorama, Ángela se encuentra rodeada de todo tipo de cuestiones, y recientemente fue consultada sobre la tan sonada relación de los exitosos cantantes Belinda y Christian Nodal.

La joven cantante mantiene una amistad con el compositor mexicano, además de un cercano vínculo profesional, pues en el 2020 hicieron una colaboración juntos y nació la canción “Dime cómo quieres”. Poco después de su lanzamiento, los medios jugaron con la posibilidad de un romance entre los cantantes, cosa que inmediatamente fue rechazada por Nodal y Aguilar.

Fue por ello que el conductor de Ventaneando, Ricardo Manjarrez, quien tuvo una entrevista con Ángela Aguilar, le preguntó su opinión sobre la relación de la exjueza de La voz Belinda y su prometido Christian Nodal.

Al respecto, esta manifestó que dicha relación sentimental la ha llegado a inspirar, pero también reconoció que hay un detalle que no le gusta.

“Pues que te digo, la verdad me siento muy alegre cada que sé de ellos, y espero algún día poder tener algún novio dentro del gremio, aunque aún me la pienso porque creo que no me encanta la idea de que todo el mundo sepa sobre mi relación y que todo el tiempo estén volteando a ver cada una de las cosas que hacemos juntos, sin tener privacidad ”, señaló la intérprete de “En realidad”.

“Por un lado está bien porque ellos inspiran en redes sociales, pero por otro lado creo que mis noviazgos los voy a dejar más escondidos”, agregó.

La canción “Dime cómo quieres” lanzada por Nodal y Aguilar en 2020 fue todo un éxito, tanto así que fue por este tema que ambos ganaron en los Premios Juventud 2021 en la categoría de mejor canción mariachi-ranchera.