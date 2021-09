Alejandra Baigorria molesta porque piden cerrar EEG: “Detrás de nosotros hay familias”

Alejandra Baigorria expresó su malestar por las críticas que recibió en redes sociales tras el accidente que sufrió Elías Montalvo durante un juego de altura en Esto es guerra, el pasado martes 22 de setiembre. La empresaria de Gamarra sacó cara por sus compañeros y el programa luego de que muchos usuarios pidieran la cancelación del espacio de competencias.

La pareja de Said Palao se dirigió a sus seguidores y televidentes mostrándose indignada por las opiniones negativas contra ellos. Según manifestó, ser un chico reality no es fácil y el trabajo que realizan es para poder mantener a las familias que cada uno tiene.

“ A veces, se burlan de nosotros por armar vasitos, se ríen (...) ser un chico reality no es fácil ”, señaló la modelo.

PUEDES VER Elías Montalvo: revelan audio de encargado del juego de EEG con Peter Fajardo

“ Detrás de cada uno de nosotros hay una historia y no saben que nosotros nos sacamos el ancho para sacar adelante a nuestras familias ”, agregó en la edición pasada de Esto es guerra.

Alejandra Baigorria en EEG. Foto: captura/América TV

Alejandra Baigorria se solidariza con Elías Montalvo

En otro momento, dedicó unas afectuosas palabras para Elías Montalvo luego de aparecer por primera vez en televisión tras el accidente.

“En la vida me he vuelto media ermitaña con los amigos, pero a Elías lo considero mucho. Desde que entró me gustaba enseñarle las competencias porque lo veía con ganas. Algo que yo quiero resaltar de él son las ganas que tiene de ser el mejor en todo lo que hace”, expresó.

“Yo en él veo reflejado, a mí, hace ocho años”, agregó Alejandra Baigorria, quien también mencionó que está asesorando al joven porque en poco tiempo sacará su línea de ropa.

“Él me dijo que quería sacar su marca de ropa y mucha gente lo quiere hacer, a veces lo deja y él tenía mucha pasión y las ganas que tiene de sacar adelante a su familia. Aprovecha ahora que has vuelto a nacer y utiliza esa energía y yo te aseguro que vas a hacer alguien porque la luchas. Sigue adelante”, contó Alejandra con la voz entrecortada.