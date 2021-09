Tepha Loza se reconcilió con Melissa Loza en Esto es guerra: “Perdóname si te lastimé”

En la más reciente edición de Esto es guerra, Melissa Loza y Tepha Loza protagonizaron uno de los momentos más emotivos del reality de América TV. Las hermanas, quienes se alejaron varios años por problemas familiares, finalmente se reconciliaron en vivo en medio de lágrimas y disculpas por sus diferencias del pasado.

Todo ocurrió cuando Elías Montalvo se enlazó en vivo con el programa para dar detalles sobre su estado de salud. Los conductores Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz pidieron a los competidores que le enviarán algunas palabras de aliento al joven tiktoker, quien protagonizó un aparatoso accidente el martes 21 de setiembre durante un juego de altura en EEG.

No obstante, la atención se desvió hacia Tepha Loza y Melissa Loza, quienes se mostraron muy afectadas por ser testigos del accidente y sorprendieron al darse un abrazo y pedirse disculpas. Segundos después, Tepha cogió el micro y rompió en llanto al dedicarle emotivas palabras para su hermana mayor. La joven le pidió perdón si en algún momento le hizo daño.

PUEDES VER Elías Montalvo sufre fuerte caída durante Esto es guerra tras error en la línea de vida