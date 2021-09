Shirley Arica tras polémico beso en El poder del amor: “Ya estoy cansada”

Shirley Arica sigue mostrándose frustrada por la situación que atraviesa en El poder del amor, reality show de Turquía donde participa junto a Austin Palao.

Luego de revelarse que la modelo y Renier Izquierdo se besaron en una fiesta fuera de la casa que comparten con los otros integrantes de El poder del amor, Shirley se ha mostrado especialmente fastidiada por la polémica que ha surgido en torno al beso.

“Ya estoy cansada, yo aguanto, aguanto, aguanto, pero ya estoy en mi límite. Estoy harta”, se le escucha decir en uno de los segmentos del capítulo 37 del reality.

Mientras sus amigas la consolaban, Shirley señaló que su mayor incomodidad era respecto a las declaraciones que estaba emitiendo Melissa Gate en su contra, pues ella afirmaba que la modelo peruana se había metido en su relación con Renier Izquierdo.

“Estoy así porque es un cargamontón, porque ella (Melissa Gate) va y habla un montón de cosas que no son. A mí no me gusta que nadie me deje como mentirosa”, dijo la influencer.

Asimismo, arremetió contra Renier por no asumir su responsabilidad, pues, según la modelo, los encuentros que tuvieron fuera de la casa se dieron por petición de él.

“El otro (Renier) es un poco hombre porque no es capaz de afrontar la situación y decir las cosas como han sido, y todo el mundo se me viene a mí y yo pregunto ‘que fue’ y nadie dice nada, todo el mundo se hace el loco y me estresa”, sostuvo la modelo limpiándose las lágrimas.